Unterallgäu

Zwei verletzte Kinder bei Verkehrsunfall

Heimertingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Beim Zusammenstoß von zwei Autos an der Anschlussstelle Berkheim der Autobahn 7 und Bundesstraße 312 sind vier Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Person am Samstag mutmaßlich die Vorfahrt des anderen Autos in Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) missachtet.

Veröffentlicht: 22.07.2023, 11:23 Von: Deutsche Presse-Agentur