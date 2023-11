Zwei Verletzte bei Brand einer Maschinenhalle

Beim Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Oberbayern sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie sollen selbst versucht haben, den Brand zu löschen und waren dadurch den Rauchgasen ausgesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand bei Alling (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Donnerstag zügig löschen. Andere Gebäude waren demnach nicht betroffen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf 150.000 Euro.