Verkehrsdelikt

Zwei Unfälle mit vier Verletzten bei Raser–Flucht

Baar-Ebenhausen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Bei zwei Unfällen während der Flucht eines Rasers in Oberbayern vor der Polizei sind insgesamt vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 28–Jährige sei in der Nacht auf Mittwoch bei Baar–Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) vor einer Kontrolle davongefahren und habe trotz Gegenverkehrs mit hohem Tempo auf gefährliche Art und Weise andere Fahrzeuge überholt, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 14:20 Von: Deutsche Presse-Agentur