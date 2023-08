Zwei Tote in brennendem Haus: Noch viele Fragen offen

In einem brennenden Haus in Kulmbach sind bei den Löscharbeiten zwei Leichen gefunden worden. Das Einfamilienhaus war in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten, Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Brandursache war zunächst völlig unklar. Man erwarte Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) für die weiteren Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Wie die beiden Menschen zu Tode kamen und um wen es sich handelte, blieb zunächst offen. Ob es Hausbewohner gewesen seien, könne man noch nicht mit Sicherheit sagen. Man müsse die gerichtsmedizinische Untersuchung abwarten, um die Identität zweifelsfrei zu klären, sagte der Sprecher weiter. Dies könne einige Zeit in Anspruch nehmen. In dem Haus waren demnach offiziell vier Bewohner gemeldet. Zu Alter und Geschlecht machte die Polizei keine Angaben.

Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der Dachstuhl des Hauses in Flammen. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Brandort, sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindern. Außerdem waren der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk (THW) an dem Einsatz beteiligt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300.000 Euro. Der Ortsteil Petzmannsberg ist überwiegend eine Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern im Norden Kulmbachs.

Man ermittle derzeit in alle Richtungen, sagte der Sprecher weiter. Auch suche man Zeugen, um Informationen im Zusammenhang mit dem Brand zu sammeln.