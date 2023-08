Kulmbach

Zwei Tote in brennendem Haus gefunden

Kulmbach / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild )

In einem brennenden Haus in Oberfranken sind am Mittwochmorgen zwei Tote gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, werde noch ermittelt, ob der Brand in Kulmbach die Todesursache war und was diesen auslöste.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 08:04 Von: Deutsche Presse-Agentur