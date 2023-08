Verkehrsunfall

Zwei Tote bei Autounfall bei Dinkelsbühl

Dinkelsbühl / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2220 bei Dinkelsbühl sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie seien noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Abend.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 22:01 Von: Deutsche Presse-Agentur