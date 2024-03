Zwei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Speinshart

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall im Kreis Neustadt an der Waldnaab schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger hatte beim Abbiegen auf eine Bundesstraße nahe Speinshart anscheinend ein dort fahrendes Auto übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. So kam es zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Der Mann und die 63 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autos wurden abgeschleppt. Außerdem entstand bei dem Unfall in der Nacht zu Samstag ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.