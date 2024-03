Zwei Raubüberfälle in Wohnungen in Bayern

Drei Frauen sind in Bayern am Mittwoch in zwei Wohnungen überfallen und ausgeraubt worden - erst in Schwaben, dann in Oberbayern. Eine 53-Jährige wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Mittwochmorgen klingelte ein zunächst Unbekannter an einer Wohnung im schwäbischen Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg). Als die 53 Jahre alte Frau die Türe öffnete, griff er sie an und verletzte sie, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Dann betrat der Mann demnach die Wohnung, ging auf die 86-jährige Wohnungsinhaberin los und nahm eine Geldkassette an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Zur Höhe der Beute machte der Sprecher keine Angaben. Der Täter sei etwa 30 Jahre alt und habe eine Mütze getragen.

In Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) läutete wenige Stunden später ein Unbekannter an der Türe eines Einfamilienhauses. Als eine 95 Jahre alte Frau aufmachte, drang der mit einer Sturmhaube maskierte Täter in den Wohnbereich ein und forderte Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dann habe der zunächst Unbekannte die Rentnerin an Händen und Füßen an einen Stuhl gefesselt und Teile des Hauses nach weiterem Diebesgut durchsucht. Anschließend löste der Räuber eine Fessel, um der Frau eine selbstständige Befreiung zu ermöglichen, wie es hieß. Der Mann flüchtete den Angaben zufolge mit einem mittleren dreistelligen Betrag über die Terrassentür. Die 95-Jährige blieb unverletzt. Auch hier verlief eine Fahndung zunächst erfolglos. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.