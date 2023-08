Würzburg

Zwei Männer sollen Bekannten mit Machete bedroht haben

Bayern / Lesedauer: 1 min

Zwei 18–Jährige sollen in Unterfranken einen Bekannten mit einer Machete bedroht und zum Geldabheben gezwungen haben. Die mutmaßlichen Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 12:22 Von: Deutsche Presse-Agentur