Zwei Männer in München attackiert

Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sind vor einem Wohnhaus in München von mehreren Menschen attackiert und verletzt worden. Die zunächst unbekannten Täter sollen bei dem Angriff mit einem Gegenstand gegen den Kopf des 21–Jährigen geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend flüchteten sie. Bekannte fanden die Verletzten kurz darauf am Freitagabend.

Beide Männer kamen in Krankenhäuser, wie es weiter hieß. Der 21–Jährige wurde dort operiert. Ein Arzt schilderte den Beamten, dass er ohne direkte Operation vermutlich gestorben wäre, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Eine erste Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos, wie es weiter hieß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Es wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.