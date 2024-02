Zwei Mädchen bei Zusammenstoß auf Skipiste verletzt

Zwei junge Skifahrerinnen haben sich bei einem Zusammenstoß im Allgäu verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr die 13-jährige mutmaßliche Verursacherin des Zusammenpralls am Samstag im Skigebiet am Fellhorn bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit hoher Geschwindigkeit gegen eine stehende Elfjährige. Die 13-Jährige habe sich dabei schwer verletzt und sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Elfjährige sei leicht verletzt worden.