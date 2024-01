Zwei Linienbusse stoßen zusammen - zwei Menschen verletzt

Zwei Linienbusse mit insgesamt zehn Passagieren sind in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) zusammengestoßen - zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer sei am Montag mit einem der Busse auf einer schneeglatten Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug kam von der Bahn ab und stieß anschließend auf der Gegenspur gegen den anderen Bus. Dessen 45-jähriger Fahrer sowie ein 13-jähriger Passagier wurden leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser.