Zwei Leichtverletzte bei Feuer in „Pullman City“

Bei einem Brand in der Westernstadt „Pullman City“ in Niederbayern sind nach bisherigen Erkenntnissen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Mitarbeiter des Freizeitparkes habe sich bei einem Löschversuch an der Schulter verletzt, ein Feuerwehrmann am Bein, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag in Eging am See (Landkreis Passau). Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. „Die Löscharbeiten laufen aber noch.“ Zur Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse, der Schaden könnte in die Millionen gehen. „Das ist ein massiv hoher Schaden“, sagte die Sprecherin.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs am Sonntagmorgen gegen 6.00 Uhr seien etwa 180 Übernachtungsgäste und 20 Mitarbeiter auf dem Areal gewesen - sie alle konnten sich in Sicherheit bringen. In dem Erlebnispark waren mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen, nicht aber die Gästeunterkünfte.