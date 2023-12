Zwei Leichtverletzte bei Brand in Metall-Unternehmen

Bei einem Brand in einem Unternehmen für Metallverarbeitung in Neu-Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Montagmorgen aus. Als Ursache wurde eine fehlerhafte Reaktion der Materialien vermutet, dadurch seien eine Maschine und ein Stromverteilerkasten in Brand geraten.

Die Mitarbeiter vor Ort konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr bekämpfen. Jedoch erlitten zwei Mitarbeiter nach Polizei-Angaben eine leichte Rauchvergiftung und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt verantwortlich für den Brand ist, will die Polizei in ihren weiteren Ermittlungen klären.