Tiere

Zwei Hunde töten Chihuahua durch Bisse: Frau leicht verletzt

Passau / Lesedauer: 1 min

Chihuahua Hunde aufgenommen in Stuttgart. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Zwei große Hunde haben in Niederbayern einen Chihuahua totgebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 77-jährige Hundehalterin am Dienstag in Passau mit ihrem...