Zwei Hunde beißen 14-Jährige in Oberschenkel

Zwei Hunde haben eine 14-Jährige in Neumarkt in der Oberpfalz verfolgt und in den Oberschenkel gebissen. Das Mädchen sei am Donnerstag (14. März) in einer Straße mit Inlinern unterwegs gewesen, als sich die Hunde von der Leine einer Frau gerissen hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tiere hätten erst nach etwa 20 Metern von der Jugendlichen abgelassen. Der Aussage der 14-Jährigen zufolge handelte es sich bei den beiden Hunden mutmaßlich um Dobermänner, wie es hieß.

Die leichten Verletzungen der Jugendlichen wurden im Krankenhaus behandelt. Eine Frau, die der 14-Jährigen nach dem Vorfall geholfen habe, und die Hundehalterin seien der Polizei derzeit unbekannt. Deshalb suchten die Ermittler nach ihnen und möglichen Zeugen.