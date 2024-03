Zwei Geldautomatensprengungen in Bayern

Gleich zweimal haben Unbekannte in Bayern am Wochenende Geldautomaten gesprengt - beide Male in Oberbayern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Am frühen Samstagmorgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten Landkreis Freising. Nach ersten Informationen wurde die Explosion bei dem Automaten in einem Geschäftsgebäude in Gammelsdorf mit Sprengstoff herbeigeführt, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte. Zu den Tätern und ihrer Flucht ist bislang nichts bekannt. Zur Höhe des Schadens am Gebäude konnte ein Sprecher des BLKA am Samstagmorgen keine Angaben machen. Auch war zunächst unklar, ob die Täter Beute gemacht haben. Die Ermittlungen laufen.

In der Nacht auf Sonntag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Kaufering (Landkreis Landsberg am Lech). Informationen zur Anzahl möglicher Täter und der Flucht sowie der Schadenshöhe lagen am Sonntag zunächst nicht vor, wie die Polizei mitteilte. Der Automat befindet sich den Angaben zufolge an einem Gebäude, in dem auch ein Kino ist.