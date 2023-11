Dillingen an der Donau

Zwei Frauen von Unbekanntem angegriffen

Dillingen an der Donau / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Im schwäbischen Dillingen an der Donau sind zwei Frauen jeweils von einem unbekanntem Mann angegriffen worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei es denkbar, dass es in beiden Fällen derselbe Mann war, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 15:48 Von: Deutsche Presse-Agentur