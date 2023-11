Zusammenstoß von zwei Sattelzügen: rund 60.000 Euro Schaden

Bei dem Zusammenstoß von zwei Sattelzügen auf der Bundesstraße 2 in Schwaben ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall bei Mertingen (Landkreis Donau-Ries) am Dienstagabend niemand, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach wollte der Fahrer eines Lastwagens aus einer Haltebucht auf die B2 fahren, übersah dabei aber einen von hinten kommenden weiteren Sattelzug. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs konnte den Angaben zufolge nicht rechtzeitig ausweichen und die beiden Gespanne prallten aufeinander.

Beim ersten Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Beim zweiten Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.