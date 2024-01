Unfälle

Zusammenstoß mit Pistenraupe: Snowboarderin schwer verletzt

Nesselwang / Lesedauer: 1 min

Eine Person auf einem Snowboard fährt über die Piste. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild )

Eine 16-jährige Snowboardfahrerin ist in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) mit einer Pistenraupe kollidiert und hat sich schwer am Kopf verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.