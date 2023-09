Garmisch–Partenkirchen

Zusammenstoß mit Auto: Toter Hund und verletzte Fußgängerin

Oberammergau / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Eine 76–Jährige ist in Oberbayern beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kopf und an den Beinen verletzt worden. Einer von zwei Hunden, mit denen sie unterwegs war, starb, so die Polizei.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 10:08 Von: Deutsche Presse-Agentur