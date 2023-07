Unfälle

Zusammenstoß beim Überholen: Motorradfahrer schwer verletzt

Teisendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß im Landkreis Berchtesgadener Land schwer verletzt worden. Der 55–Jährige fuhr am Samstagmittag von Teisendorf in Richtung Anger und wollte auf einer kurvenreichen Straße ein Wohnwagengespann überholen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 15.07.2023, 21:04 Von: Deutsche Presse-Agentur