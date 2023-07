Zusammenstoß: Baustellenschild fällt auf Fußgänger

Ein Baustellenschild ist in München nach einem Autounfall auf einen 76–jährigen Fußgänger gefallen. Der Mann stürzte gegen seine 76–jährige Partnerin, die daraufhin ebenfalls auf den Gehweg fiel. Beide verletzten sich bei dem Unfall am Sonntag leicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Auslöser war ein Zusammenstoß von zwei Autos. Ein 32–Jähriger überquerte mit dem Auto eine Kreuzung und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Der Mann fuhr dann gegen das mobile Baustellenschild. Der Fahrer des zweiten Autos flüchtete. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.