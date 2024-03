Zunächst kein Erfolg bei Suche nach Kleinflugzeug

Die Polizei in Österreich hat am Sonntag weiter zunächst vergeblich nach einem verschwundenen Kleinflugzeug gesucht. Der Radius wurde am Sonntag ausgeweitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Maschine war am Samstag auf dem Weg von Italien nach Deutschland. Das letzte Handysignal wurde über dem Ötztal empfangen. Dort habe die Suche aber kein Ergebnis gebracht, sagte der Sprecher.

Inzwischen seien zwei Hubschrauber auch im nahegelegenen Pitztal und im Sellraintal unterwegs, um nach der Maschine zu suchen. Die Wetterlage habe sich beruhigt. Die erste Suche musste am Samstag wegen Winden und Niederschlägen abgebrochen werden. In der Luft war auch Saharastaub, wie der Polizeisprecher sagte. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Pilot allein an Bord befand. Über seine Identität machte sie keine Angaben.

Das Ötztal ist ein Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol. Der alpine Ferienort Sölden liegt knapp 1400 Meter hoch im Südteil des Tals, rund 100 Kilometer südlich von Garmisch-Partenkirchen in Bayern.