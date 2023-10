Rangierbahnhofs Nord

Zugwagen raucht: Wasserstoffperoxid tritt aus

München / Lesedauer: 1 min

Aus einem Güterwagen ist in der Nähe des Rangierbahnhofs Nord in München Wasserstoffperoxid ausgetreten. Ein Lokführer sah am Donnerstagnachmittag, dass es aus einem der Wägen rauchte, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 06.10.2023