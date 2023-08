Starnberg

Zug prallt nach Unwetter gegen umgestürzten Baum

Tutzing / Lesedauer: 1 min

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. (Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild )

Bei einem Unwetter ist in Oberbayern ein Zug gegen einen Baum geprallt. Wie ein Sprecher der Bahn am Montag mitteilte, fuhr der Zug am Sonntagabend gegen den Baum, der wahrscheinlich aufgrund von Witterungsereignissen ins Gleis gestürzt war.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 05:52 Von: Deutsche Presse-Agentur