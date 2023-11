Unfall

Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

Dietersheim / Lesedauer: 1 min

Ein Regionalzug hat ein Auto auf einem Bahnübergang im mittelfränkischen Dietersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) erfasst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat der Fahrer am Freitagabend den unbeschrankten Bahnübergang offenbar überquert, ohne zu schauen.

Veröffentlicht: 25.11.2023, 11:55 Von: Deutsche Presse-Agentur