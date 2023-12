Schneechaos

Züge wegen Überfüllung mit Polizei-Unterstützung geräumt

München / Lesedauer: 1 min

Ein ICE steht nach starkem Schneefall am Hauptbahnhof. (Foto: Matthias Schrader/AP/dpa )

Nach den starken Schneefällen am Wochenende mussten Züge am Münchner Hauptbahnhof wegen Überfüllung geräumt werden. In zwei Fällen sei die Polizei zur Unterstützung gerufen worden, bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 11:50 Von: Deutsche Presse-Agentur