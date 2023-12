Unwetter

Züge fahren ab Dienstag wieder von München nach Österreich

München / Lesedauer: 1 min

Ein mit Schnee bedeckter ICE steht im Hauptbahnhof. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Nach den massiven Störungen wegen des Wintereinbruchs in Bayern sollen im Laufe des Dienstags wieder erste Fernzüge von München in Richtung Österreich fahren. Man plane zunächst mit „sehr wenigen Zügen“ auf den Routen nach Salzburg und Kufstein, teilte eine Bahn-Sprecherin am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 11:50 Von: Deutsche Presse-Agentur