Zorniger „sehr, sehr, sehr glücklich“ über Fürther Reaktion

Diese Reaktion seiner Fußball-Profis auf den blamablen Pokalauftritt in Homburg gefiel Alexander Zorniger. Und nach dem verdienten 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern klopft die SpVgg Greuther Fürth mit 18 Punkten sogar oben an in der 2. Bundesliga. Zumal Zornigers Mannschaft am Samstag nachwies, nicht nur daheim, sondern auch auswärts gewinnen zu können.

„Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir nach dem einen oder anderen Ausflug auch in meiner Zeit schon in die Pfalz endlich mal etwas mitnehmen“, resümierte Zorniger zufrieden im Fritz-Walter-Stadion. „Nach dem sehr negativen Aus im Pokal war das ein ganz wichtiger Sieg.“

Vor 40 302 Zuschauern erzielten Gideon Jung (23. Minute) und Julian Green mit einem Foulelfmeter (54.) die Tore für die Gäste. „Es wurde mal wieder Zeit, auch auswärts zu gewinnen“, sagte Torschütze Jung. Nur fünf ihrer 18 Punkte holten die so heimstarken Fürther auswärts. „Es war überragend, weil wir uns viel vorgenommen hatten“, sagte Jung nach dem ersten Auswärtssieg der Saison.

Kaiserslautern beendete die Partie nur mit neun Spielern. Erst sah Boris Tomiak wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (69.). Dann schied Kevin Kraus in der Nachspielzeit mit einer Kopfverletzung aus und konnte wegen des ausgeschöpften Wechselkontingentes nicht mehr ersetzt werden. „Wir waren im Spiel mit und gegen den Ball sehr dominant“, sagte Zorniger.

Taktisch hatte der Fürther Coach einen leicht veränderten Ansatz gewählt. Defensiv stand seine Elf in Kaiserslautern etwas tiefer als gewohnt. „Das haben die Jungs gut gemacht auf dem Platz“, lobte Zorniger. Am kommenden Sonntag wartet die nächste große Prüfung auf das Kleeblatt. Dann gastiert Fortuna Düsseldorf (21 Punkte) im Fürther Ronhof.