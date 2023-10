München

Zoll stellt zahlreiche Verstöße bei Paketdienstleistern fest

München / Lesedauer: 1 min

Das Zoll Abzeichen auf der Uniform eines Beamten. (Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild )

Münchner Zollbeamte haben bei der Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitsverhältnissen in der Paketbranche zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei der Prüfung von rund 300 Menschen ergaben sich in bislang 169 Fällen Verstöße gegen Mindestlohn, Leistungsmissbrauch und Scheinselbstständigkeit, wie das Hauptzollamt in München am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 11:30 Von: Deutsche Presse-Agentur