Kontrolle

Zoll stellt 1,4 Millionen Schmuggelzigaretten sicher

Pleystein / Lesedauer: 1 min

Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". (Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild )

1,4 Millionen Schmuggelzigaretten hat der Zoll in der Nähe von Pleystein (Kreis Neustadt an der Waldnaab) sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Kleinlasters aus Tschechien fielen den Beamten große Mengen Zigaretten ohne Steuerbanderole auf, wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 11:11 Von: Deutsche Presse-Agentur