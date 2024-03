Zoll schickt Sitzheizung mit zu hohen Temperaturen zurück

Bei den Temperaturen kann man schon kochen: In Weiden in der Oberpfalz hat der Zoll eine Sitzheizung mit einer maximalen Temperatur von 105 Grad einkassiert. Der Post sei das Paket mit der Sitzheizung bereits Mitte der letzten Woche aufgefallen, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes am Mittwoch. Zusammen mit einem Beamten wurde es daraufhin geöffnet. Neben der fehlenden Gebrauchsanweisung und Kennzeichnung entdeckten die Zollbeamten, dass die Heizung eine viel zu hohe Temperatur erreichen kann. Der ursprüngliche Empfänger wurde darüber informiert und das Paket ging anschließend zurück zum Absender.