Landkreis Weilheim–Schongau

Zimmerbrand in Oberbayern: Sechsstelliger Schaden

Hohenpeißenberg / Lesedauer: 1 min

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit einem Leichtverletzten in Oberbayern ist ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach am Donnerstag im Zimmer einer der Wohnungen in Hohenpeißenberg (Landkreis Weilheim–Schongau) ein Feuer aus.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur