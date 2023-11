Tiere

Ziegenbock mit durchschnittener Kehle in Fluss gefunden

Schönau am Königssee / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein Ziegenbock mit abgetrennten Hörnern und einer durchschnittenen Kehle ist im Landkreis Berchtesgadener Land gefunden worden. Polizeiangaben vom Montag zufolge hat ein 73-Jähriger das Tier bereits am Samstag in der Königsseer Ache in Schönau am Königssee entdeckt.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 09:31 Von: Deutsche Presse-Agentur