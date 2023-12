Zeitungsverteiler sorgen für Polizeieinsatz

Zwei Zeitungsverteiler haben in München für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein 25-Jähriger fühlte sich offenbar von dem Cutter-Messer der Verteiler bedroht und flüchtete in das Auto einer fremden 59 jährigen Frau, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Später stellte sich heraus, dass die Zeitungsverteiler am Donnerstagabend den Angaben zufolge aber keinen Kontakt zu dem Mann gehabt hatten.

Die 59-Jährige hatte wegen des 25-Jährigen auf ihrem Beifahrersitz die Polizei gerufen, hieß es. Der Mann habe auf die Beamten einen verwirrten Eindruck gemacht, weshalb sie ihn mit auf die Wache nahmen. Eine Zeitungsverteilerin sei durch den Einsatz emotional mitgenommen gewesen. Deswegen sei der Rettungsdienst gerufen worden. Außerdem erstattete sie Anzeige gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung.