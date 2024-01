Zahlreiche Glatteisunfälle am Wochenende in Bayern

Glatteis hat die Straßen in Teilen Bayerns am Wochenende in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. So wurden in der Nacht zum Sonntag bei einem Glätteunfall in der Oberpfalz vier Menschen schwer verletzt. Besondere Vorsicht war auch in Mittel- und Oberfranken geboten. Allein in der Nacht zum Samstag ereigneten sich laut Polizei hier mehr als 80 Unfälle. Auch in den kommenden Tagen müssen die Menschen mit rutschigen Straßen und Gehwegen rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte.

Bei dem Unfall im oberpfälzischen Weiding (Landkreis Cham) in der Nacht zu Sonntag wollte ein 18 Jahre alter Fahrer der Polizei zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Überholverbots ein anderes Auto überholen. Auf glatter Straße verlor er demnach die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenspur. Das Auto durchbrach eine Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Die Feuerwehr musste den Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 14, 18 und 21 Jahren befreien. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Im oberbayerischen Grabenstätt (Landkreis Traunstein) durchbrach eine 24 Jahre alte Münchnerin am Sonntagmorgen mit ihrem Wagen das Holzgeländer einer Fußgängerbrücke und landete in einem Bach. Zwei Holzbalken der Brücke hätten das Auto durchstoßen, die Fahrerin aber verfehlt, teilte die Polizei in Traunstein mit. Die 24-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sie ihr Fahrtempo nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst. Die Feuerwehr holte den Wagen aus dem Wasser. Die Frau kam in eine Klinik.

Auch in Schwaben kam es am Wochenende wetterbedingt zu mehreren Einsätzen. In Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) wurde in der Nacht zum Samstag eine 19-Jährige leicht verletzt. Ihr Wagen kam von der glatten Straße ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen.

Auf der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) wurden drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein 40-Jähriger verlor am Freitagabend wegen Glätte die Kontrolle über sein Auto, der Wagen überschlug sich. Im oberfränkischen Kulmbach wurden zwei Frauen leicht verletzt. Ihr Wagen geriet ins Schleudern geraten und prallte laut Polizei gegen die Mittelleitplanke.

Zu Beginn der Woche bleibt es kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte Temperaturen von höchstens minus zwei bis plus vier Grad sowie leichte Schneefälle am Montag voraus. Die Temperaturen könnten in der Nacht auf Dienstag demnach auf bis zu minus sieben Grad sinken.