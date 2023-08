Wetter

Zahlreiche Einsätze bei Unwettern im fränkischen Raum

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Eine Wippe auf einem Spielplatz steht im Wasser. (Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild )

Heftige Regenfälle in Franken haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend und in der Nacht in Atem gehalten. Überflutete Keller, überschwemmte Straßen und angehobene Gullydeckel hätten in Mittelfranken zu zahlreichen Einsätzen geführt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 07:33 Von: Deutsche Presse-Agentur