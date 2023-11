Zahl der Hinweise auf Mord von vor 33 Jahren steigt

Bei den Ermittlungen im Falle einer im Jahr 1990 nahe Nürnberg getöteten Frau erhält die Polizei immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung. Die Zahl der Hinweise habe sich bis Freitag von 40 auf mehr als 60 erhöht, sagte ein Polizeisprecher.

Mit Hilfe der Öffentlichkeit wollen Ermittler den Täter in dem 33 Jahre zurückliegenden Fall fassen. Die 22 Jahre alte Frau hatte damals eine Gartenwirtschaft nach einem Fest verlassen, später war ihre Leiche in der Nähe gefunden worden.

Am Mittwochabend hatten zwei Ermittler den Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...“ vorgestellt. Zuvor waren sei bei den Ermittlungen zu einem im Jahr 2012 verübten Einbruch auf eine DNA-Spur gestoßen, die sich mit Spuren an der Leiche der Getöteten deckt. Bei dem Einbruch waren hochwertige Werkzeuge entwendet worden.

Bei den Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt war zunächst der Ehemann des Opfers ins Visier der Polizei geraten. Ein Gericht sprach ihn 1998 aber aus Mangel an Beweisen frei. Die neue DNA-Spur passe zu keinem der bisher Verdächtigten, hatte es von der Polizei geheißen.