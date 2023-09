Landesamt für Statistik

Zahl der Empfänger staatlicher Leistungen 2022 gestiegen

Fürth / Lesedauer: 1 min

Ein Sparschwein steht auf einem Tisch neben Eurobanknoten. (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration )

Im Jahr 2022 haben deutlich mehr Menschen in Bayern staatliche Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bezogen als 2021. Die Zahl der Leistungsempfänger sei zum Jahresende 2022 um 4,8 Prozent höher gewesen als Ende 2021, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mit.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 13:12 Von: Deutsche Presse-Agentur