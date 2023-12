Würzburger Bischof ruft in Predigt zum Frieden auf

Der Würzburger Bischof Franz Jung hat angesichts der Kriege im Gazastreifen und der Ukraine die Menschen aufgerufen, in Frieden zu leben. An Weihnachten „leben die früheren Todfeinde friedvoll miteinander, ohne um ihr Leben zu bangen“, heißt es in Jungs Manuskript für seine Predigt zum ersten Weihnachtsfeiertag im Würzburger Kiliansdom. Mit dieser Möglichkeit „müssen wir ernst machen in unserem Leben. Da gibt es noch viel Luft nach oben“. Zu oft lebten Menschen in Kategorien der Konkurrenz und der Feindschaft und seien von Neid und Eifersucht beherrscht.