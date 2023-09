Wohnwagen reißt Mann mit: Lebensgefährlich verletzt

Ein Wohnwagen hat in Mittelfranken einen Mann mitgerissen, wodurch er lebensgefährlich verletzt wurde. Der 66-Jährige war dabei den Wohnwagen an sein Auto anzuhängen, als dieser sich selbständig machte, teilte die Polizei am Montag mit. Mittlerweile sei der Mann außer Lebensgefahr.

Der Wohnwagen zog ihn am Sonntag rund 50 Meter einen Weg in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) bergab und kam an einer Mauer zum Stehen. Der 66-Jährige soll demnach unter dem Wohnwagen eingeklemmt gewesen sein. Passanten und die Feuerwehr konnten den Mann befreien. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.