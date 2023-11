Fürth

Wohnungsbrand mit mehreren Zehntausend Euro Schaden

Fürth / Lesedauer: 1 min

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Bei einem Wohnungsbrand in Fürth sind zwei Menschen verletzt worden und es ist ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Verletzten kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 11.11.2023, 10:06 Von: Deutsche Presse-Agentur