Oberfranken

Wohnungen unbewohnbar nach Brand in Mehrfamilienhaus

Lichtenfels / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberfranken sind alle Wohnungen zunächst unbewohnbar. Die Ursache des Brandes am Samstagmittag sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 18:10 Von: Deutsche Presse-Agentur