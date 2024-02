Wohnung in Passau ausgebrannt: 350.000 Euro Schaden

In einem Mehrfamilienhaus in Passau ist eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 350.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der 24-jährige Mieter war zur Brandzeit nicht zu Hause. Das Feuer war am Samstagabend aus bisher unbekannter Ursache im dritten Stock des Hauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Ein Übergreifen des Brands auf andere Wohnungen konnte verhindert werden.