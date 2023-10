Feuerwehreinsatz

Wohnhaus und Scheune abgebrannt in Wurmannsquick

Wurmannsquick / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

In Niederbayern sind ein Wohnhaus und eine Scheune abgebrannt. Die Bewohner des Wohnhauses haben am frühen Sonntagmorgen in Wurmannsquick (Landkreis Rottal-Inn) das Gebäude selbstständig verlassen können, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 09:34 Von: Deutsche Presse-Agentur