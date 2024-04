Alle Jahre wieder - das gilt im Bistum Passau nicht nur an Weihnachten, sondern auf äußerst humorvolle Art auch an Ostern. Das "Risus Pascha­lis" - das Osterlachen - hat am Ende des katholischen Gottesdienstes im Passauer Stephansdom am Ostersonntag in Passau Tradition.

Dabei erzählt Bischof Stefan Oster vor seiner Gemeinde einen Witz. In dem diesjährigen Gag geht es um eine Frau aus der Stadt, die in den 1920er-Jahren Urlaub im Bayerischen Wald machen will. Eine abgeschiedene Region, die damals noch kein Touristenmagnet ist.

In einem Brief an die Gemeinde fragt sie deshalb, ob es ein WC im Dorf gebe. Bürgermeister und Gemeinderat wissen mit der neumodischen Abkürzung nichts anzufangen und wenden sich an den Dorfpfarrer. Der vermutet, dass es sich dabei eigentlich nur um das örtliche Waldkapellchen handeln könnte, dass die seltsamen Städter mittlerweile wahrscheinlich mit "C" schreiben würden.

Die Pointe im Oster-Witz des Bischofs steckt dann im Antwortschreiben der Gemeinde an die Touristin. Und die hat es in der Tat in sich, wie man im Video selbst sehen und mitlachen kann.

Bereits in der Vergangenheit waren die amüsanten Schlusspointen des Gottesdienstes dank digital-medialer Verbreitung viral gegangen.

Der Witz am Ende des Hochamts am Ostersonntag 2024 macht da keine Ausnahme, hebt sich von den Vorgängern aber sogar noch mal deutlich ab. Vor allem die Tatsache, dass Bischof Oster beim Erzählen des Witzes selbst immer wieder lachen muss und die Gemeinde dabei ansteckt, begeistert viele. Bei Youtube steuert der Gag auf die Marke von einer Million Klicks zu.

In den Kommentaren heißt es etwa:

Am besten gefällt mir an dem Witz das herzerfrischende Mitlachen von Bischof Oster.

Die bischöflichen „Oster“-Witze steigern sich von Jahr zu Jahr. Diese WaldCapelle hat es in sich! Danke für diesen Superkracher!

Herrlich! Eine Predigt ist immer dann gut, wenn man auch mal befreit lachen kann! Danke! Mehr davon!

Das ist so erfreulich und lustig. Habe herzhaft und wiederholt mitgelacht. Humor ist so hilfreich und macht so glücklich!

Einfach herrlich... Es tut so gut zu erleben, dass auch ein Geistlicher herzhaft lachen kann, dabei mit einem netten Lachen auch seine Kirchenbesucher (positiv) anstecken kann.