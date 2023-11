Linken-Bundesparteitag

Wissler will Zeichen der Erneuerung senden

Augsburg / Lesedauer: 1 min

Janine Wissler, Vorsitzende der Partei «Die Linke». (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Linken-Chefin Janine Wissler will, dass vom Bundesparteitag an diesem Wochenende in Augsburg ein Zeichen der Erneuerung gesendet wird. „Die Linke ist wieder da“, sagte sie am Freitag kurz vor Beginn des Parteitags.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur