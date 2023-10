Wissenschaftsminister Blume holt erneut Direktmandat

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hat bei der Landtagswahl am Sonntag sein Direktmandat verteidigt. Er holte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis in seinem Stimmkreis München-Ramersdorf 34,8 Prozent. Das entspricht einem Plus von 4,4 Prozentpunkten gegenüber 2018 (30,4 Prozent).