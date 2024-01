Freizeit

Winterwetter und viel Publikum bei Hornschlittenrennen

Garmisch-Partenkirchen

Teilnehmer fahren beim 51. Hornschlittenrennen mit ihrem Schlitten auf der Rennstrecke. (Foto: Angelika Warmuth/dpa )

Endlich kam das ersehnte Winterwetter, aber doch zu spät: Bei leichtem Schneefall sind beim traditionellen Hornschlittenrennen in Garmisch-Partenkirchen am Samstag an die 80 Schlitten zu Tal gefahren, besetzt jeweils mit vier Sportlerinnen oder Sportlern. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel in Oberbayern.

Veröffentlicht: 06.01.2024, 15:31 Von: Deutsche Presse-Agentur